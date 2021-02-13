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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الخليجى: نقف مع السعودية فى مواجهة اعتداءات الحوثى

السبت 13/فبراير/2021 - 04:36 م
التعاون الخليجي
التعاون الخليجي
نيفين أشرف
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها معاودة استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، من خلال إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة.

وشدد الحجرف، في بيان له اليوم، أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وحمَّل هذه الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسئولية الكاملة.

كما أشاد الحجرف، في بيانه، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في اعتراض الطائرة، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما دعا الحجرف، المجتمع الدولي، إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وتأتي محاولة استهداف مطار أبها اليوم، بعد 3 أيام من وقوع اعتداء إرهابي استهدف المطار السعودي من قِبَل الميليشيا الحوثية، وأسفر عن احتراق طائرة مدنية على أرض المطار تمت السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.

وأكد التحالف العربي، في بيان له الأربعاء الماضي، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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