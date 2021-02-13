البابا ثيؤدوروس يحتفل بعيد شفيعة في كنيسة مصر القديمة

يرأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية، وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني القداس الإلهي في دير مار جرجس الروماني البطريركي التاريخي بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ذلك يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 بمناسبة عيد القديس ثيودوروس التيروني.أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاة السَحَر الساعة 8.30 صباحًا والقداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا.