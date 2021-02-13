حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.. وموعد انكسار موجة الحر





حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري و موعد انكسار موجة الحر

يمكن للراغبين في معرفة حالة الجو خلال الأسبوع الجاري متابعة نشرات الأحوال الجوية التي تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت أن البلاد يسودها نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية وليلا طقس شديد البرودة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء و الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة خاصة القريبة من المسطحات المائية والسواحل والرياح تكون سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على المحافظات حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 21 و الصغرى 11 فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 20 كبرى والصغرى 12 فيما سجلت محافظة مرسى مطروح درجة حرارة كبرى 19 والصغرى 10 و دمياط درجة 20 كبرى والصغرى 11 وبورسعيد 21 نهارا و 21 ليلا الاسماعيليه 23 نهارا و 10 ليلا.

هيئة الأرصاد تتوقع تقلب الأحوال الجوية الثلاثاء





في ظل التقلبات الجوية الذي يشغل بال الكثير يبحث المواطنين عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري و موعد انكسار موجة الحر حيث توقعت إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة خاصة خلال الفترة من يوم الثلاثاء إلى الخميس وستشهد تلك الفترة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى 6 درجات.





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يرغب الكثير من المواطنين في معرفةلذلك يسارعون بإدارة محرك البحث العالمي جوجل للحصول على تلك المعلومات خاصة مع تقلب الأحوال الجوية يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة نسبة الرطوبة.