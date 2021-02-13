«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

سجل اليوم إنجاز جديد في مجالي التسامح والسلام للمجلس العالمي للتسامح والسلام، وهو إصدار أول كتاب له بعنوان "مسارات نحو ثقافة التسامح والسلام".وأعلن أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن هذا الكتاب الذي عمل على تأليفه أبرز مفكري العالم في هذا المجال يهدف إلى زيادة مشاعر الانفتاح والاحترام تجاه الآخرين والتضامن والمشاركة على أساس الشعور بالأمان في الهوية، والقدرة على التعرف على الأبعاد العديدة للإنسان في مختلف السياقات الثقافية والاجتماعية.أشار إلى أننا نعيش اليوم في عالم متعدد الثقافات، محاطون بأناس من خلفيات وثقافات وديانات مختلفة. لقد أصبح ترسيخ التسامح والسلام أمرًا بالغ الأهمية. بدون هذه الصفات، يتعرض الاستقرار الاجتماعي والوئام المجتمعي للخطر، وقبول بعضنا البعض لا يزال بعيد المنال. إن نشر ثقافة التسامح والسلام أمر ضروري لمعالجة القضايا المعاصرة للسلام العالمي، وهذا يشمل التفكير في أهمية رفض العنف واعتماد وسائل أكثر سلمية لحل الخلافات والصراعات.وأعرب الجروان عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها 14 أستاذًا بارزًا في مجالات التسامح والسلام من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وألبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا الذين ساهموا في تاليف هذا الكتاب. وذكر أيضًا أن "هذه مجرد بداية وسنعمل دائما من خلال البرامج المختلفة للمجلس في سبيل تمهيد الطريق لعالم يسوده التسامح والسلام".الكتاب متاح حاليًا على الإنترنت ككتاب الكتروني يستهدف السياسيين والأكاديميين والباحثين والطلاب، وسيكون متاحًا في نسخ ورقية أيضًا، يمكنكم تحميل الكتاب زيارة الموقع الرسمي للمجلس العالمي للتسامح والسلام أو من خلال زيارة