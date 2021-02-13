رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

السبت 13/فبراير/2021 - 04:38 م
أحمد بن محمد الجروان
أحمد بن محمد الجروان
آلاء حسن
طباعة
سجل اليوم إنجاز جديد في مجالي التسامح والسلام للمجلس العالمي للتسامح والسلام، وهو إصدار أول كتاب له بعنوان "مسارات نحو ثقافة التسامح والسلام".

وأعلن أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن هذا الكتاب الذي عمل على تأليفه أبرز مفكري العالم في هذا المجال يهدف إلى زيادة مشاعر الانفتاح والاحترام تجاه الآخرين والتضامن والمشاركة على أساس الشعور بالأمان في الهوية، والقدرة على التعرف على الأبعاد العديدة للإنسان في مختلف السياقات الثقافية والاجتماعية.

أشار إلى أننا نعيش اليوم في عالم متعدد الثقافات، محاطون بأناس من خلفيات وثقافات وديانات مختلفة. لقد أصبح ترسيخ التسامح والسلام أمرًا بالغ الأهمية. بدون هذه الصفات، يتعرض الاستقرار الاجتماعي والوئام المجتمعي للخطر، وقبول بعضنا البعض لا يزال بعيد المنال. إن نشر ثقافة التسامح والسلام أمر ضروري لمعالجة القضايا المعاصرة للسلام العالمي، وهذا يشمل التفكير في أهمية رفض العنف واعتماد وسائل أكثر سلمية لحل الخلافات والصراعات.

وأعرب الجروان عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها 14 أستاذًا بارزًا في مجالات التسامح والسلام من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وألبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا الذين ساهموا في تاليف هذا الكتاب. وذكر أيضًا أن "هذه مجرد بداية وسنعمل دائما من خلال البرامج المختلفة للمجلس في سبيل تمهيد الطريق لعالم يسوده التسامح والسلام".

الكتاب متاح حاليًا على الإنترنت ككتاب الكتروني يستهدف السياسيين والأكاديميين والباحثين والطلاب، وسيكون متاحًا في نسخ ورقية أيضًا، يمكنكم تحميل الكتاب زيارة الموقع الرسمي للمجلس العالمي للتسامح والسلام أو من خلال زيارة 
الرابط التالي:

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب