رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافـظ المنوفية يتفقد بدء أعمال رفع مقلب طوخ طنبشا ببركة السبع

السبت 13/فبراير/2021 - 03:25 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
طباعة
دشن ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب طوخ طنبشا ونقلها للمدفن الصحي بالسادات بتكلفة إجمالية تقدر بـ (15) مليون جنيه مع استمرار العمل بالتوازي في رفع مقلب بركة السبع العمومي بعد معاناة الأهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخنة المنبعثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمقلب طوخ طنبشا لإعطاء إشارة البدء لرفع تراكمات القمامة وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والدكتور ياسر الجندى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والمستشار عبده متولى مستشار رئيس مجلس إدارة شركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، والدكتور أحمد أبوبكر مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

حيث تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة بالمقلب بعزبة راتب التابعة لطوخ طنبشا ببركة السبع والمقام على مساحة 8 قيراط وبحجم تراكمات ما يقرب من 150 ألف طن قمامة، ووجه المحافظ بزيادة عدد سيارات نقل القمامة لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال شهر وفق الجداول الزمنية المقررة، كما وجه رئيس المدينة بعمل رفع مساحي لقطعة الأرض المقام عليها المقلب وتصويرها بسور حديدي بعد الانتهاء من رفع تراكمات القمامة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من رفع المخلفات بالمقالب سيتم العمل تباعًا بمقلب كفر هلال.

كما كلف المحافظ رئيس المدينة بحصر كافة بؤر وتجمعات القمامة بنطاق المركز لرفعها ضمن أعمال المقالب، مؤكدًا على أن الهدف من إزالة المقالب الحفاظ علي البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ علي صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ علي المظهر الحضاري.

وخلال تفقده المقلب أكد محافظ المنوفية بأنه قد تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات بمقالب ( تلا وقويسنا ومنوف) وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من باقي المقالب وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه برفع كافة مقالب القمامة بنطاق المحافظة فضلًا عن وضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات وتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع العام.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب