تكريم البابا ثيودروس الثاني للمهندس روبير حصني (صور)

ترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر في القاهرة.خلال القداس الإلهي كرم البابا ثيودروس المهندس روبير حصني الرئيس الشرفى للكنيسة والمجلس الطائفى العام للروم الأرثوذكس الناطقين بالعربية، وقدم له عصا الرعية الخاصة به تقديرًا لما قدمه من مساندة للبطريركية في عهد بطريركان سابقان، البابا البطريرك بارثنيوس الثالث والبابا البطريرك بتروس السابع، وفي عهده (البابا البطريرك ثيودروس الثاني). وكذلك لمجهوداته وخدمته للكنيسة خلال ترأسه لها.وذلك بحضور: السيدة Maria Zisis القنصل العامة لليوناني في القاهرة، مكلود نقاش ورئيس المجلس الطائفى العام، الدكتور ميشيل هرموش رئيس جمعية القديس جرجس السابق، رئيس كنيسة القديس نيقولاس بمصر الجديدة، مچورچ ظريفه رئيس كنيسة القديس نيقولاوس في مصر الجديدة، مسلامة انيس رئيس كنيسة القديس نيقولاوس في بورسعيد، الأستاذ عفيف بشرى نيابة عن اللواء سمير بشرى رئيس كنيسة القديس نيقولاوس والقديس جيورجيوس في دمياط، الدكتورة كريستيان توفيق رئيسة جمعية القديس جرجس الخيرية، المهندس مكرم لطيف رئيس الجمعية الخيرية بالقاهرة، والسيدة ارلت منصف رئيسة جمعية الراعى الصالح.