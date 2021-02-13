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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

5 تقارير للجان النوعية أمام الجلسة العامة للبرلمان غدًا

السبت 13/فبراير/2021 - 04:02 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، 5 تقارير للجان النوعية، وهي كالتالي:

1- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2-11-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

2- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

3- تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

4- تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كل الضرائب والرسوم.

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

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