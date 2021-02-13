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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الكشف عن البوستر التشويقى لمسلسل «قارئة الفنجان»

السبت 13/فبراير/2021 - 05:02 م
نجوم مسلسل قارئة
نجوم مسلسل قارئة الفنجان
حسن أمين
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كشف القائمون عن مسلسل «قارئة الفنجان» البوستر التشويقي للعمل والذي تم الانتهاء من تصويره، استعدادًا لعرضه الشهر المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

البوستر حمل للمشاهد حالة من الغموض حيث كان ملائمًا لقصة وأحداث الفيلم الذي كان عبارة عن فتاة تحمل موبايل مسكوبا عليه فنجان قهوة وطرح البوستر تساؤلًا: هل من الممكن أن نصبح ضحية تطبيق؟، وتتم الآن عمليات المونتاج والجرافيك على المسلسل.

وينتظر الفنانان أحمد فهمي ومحمود الليثي، اللذان يمثلان مصر في المسلسل، عرض هذا العمل الذي يراهن مؤلفه السيناريست إياد صالح على تقديم دراما رعب بشكل عصري عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليًا وأصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، عن طريق التشويق في أحداث العمل منذ الحلقة الأولى.

والعمل الذي يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

«قارئة الفنجان» مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «أبلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال "أبلكيشن" لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

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