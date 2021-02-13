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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تشيد بدورها فى الحظر الشامل للتجارب النووية بالعالم

السبت 13/فبراير/2021 - 04:10 م
جريدة الدستور
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أشاد وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم السبت، بدور بلاده من أجل الحظر الشامل للتجارب النووية في العالم، مشيرا إلى التداعيات الإشعاعية الكارثية التي خلفتها التفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا في الجنوب الجزائري إبان احتلالها الجزائر.

وقال "بوقدوم" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في مثل هذا اليوم من عام 1960 قامت فرنسا الاستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية، في عملية سميت بـ(اليربوع الأزرق)، بقوة تعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما".

وأضاف "بوقدوم" أن لهذا الانفجار تداعيات إشعاعية كارثية لا تزال أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم، مشيرا إلى أنه لذلك كانت الجزائر ولا تزال في طليعة الدول المطالبة بالحظر الشامل للتجارب النووية، وساهمت من خلال رئاستها اللجنة الأولى للأمم المتحدة، في اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 يوليو 2017.

ويعد التفجير النووي في منطقة رقان في 13 فبراير 1960 واحد من سلسلة من التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين 1960 و1966 في الصحراء.

وبحسب مؤرخين وخبراء، فإن هذه التجارب النووية في جنوب البلاد تظل من بين أسوأ الجرائم التي تم ارتكابها فرنسا خلال 132 سنة من الاحتلال للجزائر.

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