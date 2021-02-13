أحياء الإسكندرية تواصل إزالة التعديات والأبنية المخالفة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات بنطاق الأحياء لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، وإيقاف أعمال البناء المخالف، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.حيث شن حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة تمكنت من إزالة تعديات علي أراضى أملاك دولة بمنطقة أرض البطاطين محرم بك، عبارة عن بناء سور مخالف بطول ٥٠م، تمت إزالته بالكامل على نفقة المواطن المتعدي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.وعلي الصعيد ذاته، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات إيقاف أعمال البناء المخالف، حيث شن حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة مكبرة أسفرت عن️ إزالة سور بالطوب الأبيض بنجع أبو دومة وكذا إزالة أعمال بناء في المهد عبارة عن غرفتين بطريق الكافورى، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.وقام حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة عبد القادر خلف مسجد الليبى، وتم التحفظ علي كمية من الأخشاب، وكذا إيقاف أعمال بناء جمالون صاج بشارع المستعمرة أمام المساكن وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على منع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعدين وتحمل المخالف كل نفقات الإزالة.