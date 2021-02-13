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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة قرب قصر الرئاسة الصومالية

السبت 13/فبراير/2021 - 04:03 م
جريدة الدستور
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أعلنت قوات الشرطة الوطنية الصومالية، اليوم السبت، إصابة 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بعد أن هربت من ضباط التفتيش وانفجرت بالقرب من نقطة تابعة لقوات أمن القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد بيان صادر عن قيادة قوات الشرطة الوطنية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، بأن سيارة مفخخة من نوع "نوها" فرت من نقطة التفتيش في تقاطع دبكا، وتم مطادرتها من قبل قوات الشرطة، وانفجرت بالقرب من نقطة التفتيش المؤدية إلى القصر الرئاسي.

وأوضح البيان أن الانفجار أسفر عن إصابة 7 أشخاص، فضلا عن خسائر في 8 سيارات كانت في موقع الحادث، و7 عربات توك توك، لافتا إلى أن الانفجار لم يسفر عن قتلى سوى الانتحاري منفذ الحادث.

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