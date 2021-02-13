ترجمة صلاة التبشير للبابا فرنسيس خدمة للأقباط الكاثوليك

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "صلاة التبشير الملائكي".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" للبابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان.وقامت الكنيسة بترجمة الحلقة من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية في إطار خدمتها للأقباط الكاثوليك الذين لا يجيدون اللغة الإيطالية التي تعتبر اللغة الأم للكنيسة الكاثوليكية في العالم.