لمروره بأزمة نفسية.. انتحار عامل بإحدى قرى مركز شربين بالدقهلية

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة الى مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول «محمد.ز.ف» ٢٥ عاما، عامل، مقيم بقرية أبو جلال، ادّعاء تناول مادة سامة، وفارق الحياة عقب وصوله.



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال شقيقه «حافظ» ٣٨ عاما، عامل زراعى، قرر بتناول شقيقه قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وبسؤال شقيقته «بشرى» ٢٨ عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، أيدت ذات المضمون.



وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب والتنفس نتيجة تناول مادة سامة «حبة حفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1114 إداري مركز شربين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أقدم عامل بقرية أبوجلال التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية، على الانتحار بتناول حبة كيماوية قاتلة، بسبب مروره بظروف نفسية سيئة.