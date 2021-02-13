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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين بالأنبار

السبت 13/فبراير/2021 - 04:36 م
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
ا ش ا
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اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم السبت، إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت المديرية في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبكمين محكم في منطقة (كريم الدلة)، وبإشراف شعبة الاستخبارات، تم القبض على الإرهابي كاتب عطية لطيف، وفق المادة 4 إرهاب".

وأضافت أن "قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 40، تمكنت من القبض على الإرهابي أوس عبد مطر الجنابي، في سيطرة (الصقور) هرب من (جرف الصخر) باتجاه الأنبار".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسليمهما إلى مديرية الأمن الوطني في الأنبار؛ للتحقيق معهما، واتخاذ كافة الإجراءات حيالهما.

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