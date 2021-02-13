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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد

السبت 13/فبراير/2021 - 07:02 م
الروائي السكندري
الروائي السكندري الكبير مصطفى نصر
ايهاب مصطفى
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ذكر الروائي السكندري الكبير مصطفى نصر مواقف عن القاص الكبير الراحل محمد حافظ رجب قائلًا: اتصلت بي إعلامية تعد فيلمًا عن محمد حافظ رجب، وزارتني في بيتي وقلت لها ما أعرفه عنه، قلت إنه أسس جماعة للفنانين الموهوبين (أصحاب الحرف) وذكرت لها أسماء بعضهم وأعمالهم، فاتصلت بهم وبأسر من مات منهم وسجلت معهم، ليتضح أن هذا الفيلم يتم بتمويل جهات أجنبية، غير مصرية، والجهات الرسمية في مصر ولا هىّ هنا.

أضاف نصر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أذكر عندما استضاف قصر ثقافة الحرية الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس، وحضر محمد حافظ رجب اللقاء، فما أن رآه يوسف إدريس حتى رحب به ودعاه ليجلس بجواره على المنصة.

ومحمد حافظ رجب كاتب غير عادي، هو أهم سارد عاش في الإسكندرية في الفترة الأخيرة، ما إن يشتهر كاتب سكندري في القصة حتى يسألون:
- يعني كاتب جيد في مستوى محمد حافظ رجب؟!
في الأخير قال:" طالبت كثيرًا بأن تقام مؤتمرات لمناقشة أعماله. ولا أحد يستجيب.

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