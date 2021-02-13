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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر

السبت 13/فبراير/2021 - 03:39 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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نكشف خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة هنا الزاهد في الدراما التليفزيونية والتي تقدم خلاله مجموعة من الوجوه المختلفة في المسلسل الكوميدي الجديد بمشاركة عدد كبير من الأبطال والنجوم الشباب.

مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر

نقدم لمتابعي الدستور خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر من بطولة النجمة الشابة هنا الزاهد التي قاربت على الانتهاء من التصوير تماما، حيث تبدأ الحلقة الأولى اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعرض يوميا على قناة DMC العامة في تمام الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما للمرة الأولى في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا كإعادة للمرة الثانية كما يتواجد المسلسل كاملا وبدون إعلانات على منصة Watch It ويتم رفع عدد من المقاطع عبر السوشيال ميديا للمنصة وقنوات DMC.

أبطال ونجوم مسلسل حلوة الدنيا سكر

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مكون من 9 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات وتقدم فيهم الفنانة هنا الزاهد ألوانا مختلفة وشخصيات مختلفة ومتنوعة خلال الأحداث، ويشارك في البطولة محمد الكيلاني ومحمود عبد المغني ومحمد الشرنوبي ومحمد عادل، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي وترجع فكرة المسلسل للكاتب يسري الفخراني، وإخراج العمل لخالد الحلفاوي والعمل من إنتاج كريم أبو زكري وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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