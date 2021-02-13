السعودية: 4 وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6428 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 337 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 372 ألفا و410 حالات.كما لفتت إلى تسجيل 356 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 363 ألفا و.303