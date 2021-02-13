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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء تصوير فيلم «آل هارون» نهاية الأسبوع

السبت 13/فبراير/2021 - 03:16 م
الفنان احمد وفيق
الفنان احمد وفيق والمنتج حسنى محمود
دعاء عبد المقصود
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يبدأ أبطال فيلم " آل هارون " تصوير أولى مشاهده بالقاهرة نهاية الأسبوع الجاري، حيث انتهى المخرج معتز حسام من معاينة وتحديد أماكن التصوير الداخلية والخارجية المقرر تصوير أحداث الفيلم بها، حيث سيتم تصوير الفيلم بالكامل داخل القاهرة وبعض الأماكن خارجها.

وتجري الشركة المنتجة للعمل التحضيرات النهائية له حيث تم التعاقد مع عدد من النجوم للمشاركة به وتعقد الشركة ومخرج العمل جلسات عمل يومية لوضع التفاصيل النهائيه للفيلم إستعدادا لبدء التصوير

فيلم " آل هارون " تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ويشارك فى بطوله العمل كل من الفنان منذر ريحانه، عبير صبرى، احمد وفيق، ايهاب فهمي، محمد عز، احمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، هاجر الشرنوبى.

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