بدء تصوير فيلم «آل هارون» نهاية الأسبوع

يبدأ أبطال فيلم " آل هارون " تصوير أولى مشاهده بالقاهرة نهاية الأسبوع الجاري، حيث انتهى المخرج معتز حسام من معاينة وتحديد أماكن التصوير الداخلية والخارجية المقرر تصوير أحداث الفيلم بها، حيث سيتم تصوير الفيلم بالكامل داخل القاهرة وبعض الأماكن خارجها.وتجري الشركة المنتجة للعمل التحضيرات النهائية له حيث تم التعاقد مع عدد من النجوم للمشاركة به وتعقد الشركة ومخرج العمل جلسات عمل يومية لوضع التفاصيل النهائيه للفيلم إستعدادا لبدء التصويرفيلم " آل هارون " تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ويشارك فى بطوله العمل كل من الفنان منذر ريحانه، عبير صبرى، احمد وفيق، ايهاب فهمي، محمد عز، احمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، هاجر الشرنوبى.