إصابة ربة منزل بحروق بسبب مولد كهرباء بالدقهلية

أصيبت ربة منزل بحروق مختلفة فى الذراعين والقدمين أثناء استخدامها ماكينة توليد الكهرباء بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة المطرية من مستشفى المنزلة العام بوصول فاطمة.إ.م 30 عاما ربة منزل ومقيمة قرية العصافرة دائرة المركز مصابة بحروق بالذراع الأيسر والقدمين.وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوجها محمد.س.ب 34 عاما -عامل، قرر أنه حال قيام زوجته بوضع مادة بترولية "بنزين" بماكينة توليد الكهرباء بالمنزل سكنهما سقطت كمية منه عليها وعقب قيامها بتشغيل الماكينة حدث بها ماس كهربائي وتطاير بعض الشرر عليها مما أدى لاشتعال النيران بملابسها وحدوث إصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 349 لسنة 2021 إداري مركز شرطة المطرية، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.