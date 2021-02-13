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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرا الري والتعليم العالي في اجتماعات لجان البرلمان غدًا

السبت 13/فبراير/2021 - 05:05 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب، غدًا الأحد، بيان وزير الري والموارد المائية الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس، حول تنفيذ الوزارة برنامج الحكومة وذلك بحضور وزير الري.

كما تناقش لجنة التعليم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بيانًا حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وتستكمل اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، حيث يعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعًا لمتابعة خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف.

فيما تناقش لجنة القوى العاملة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

كما تناقش لجنة الصناعة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وتناقش لجنة الصناعة أيضًا قرار رئيس الجمهورية، رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 20-11-2020.

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