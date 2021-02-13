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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة5.5 درجة يضرب إقليما إندونيسيا

السبت 13/فبراير/2021 - 03:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء في إندونيسيا أن زلزالا بقوة 5ر5 درجة ضرب جنوب غرب منطقة "بيسيسير بارات" بإقليم لامبونج الإندونيسي اليوم السبت، إلا أنه لم يتم صدور أي تحذير بوقوع أمواج مد عالية(تسونامي) في أعقاب الزلزال، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا (بتوقيت غرب إندونيسيا)، على بعد 134 كيلومترا جنوب غرب منطقة "بيسيسير بارات" على عمق عشرة كيلومترات، طبقا لما ذكرته الوكالة في بيان مكتوب صدر اليوم السبت.

كانت الوكالة قد تحدثت أيضا في وقت سابق عن زلزال آخر بقوة 3ر5 درجة في نفس المنطقة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا ولا حدوث أضرار مدنية جراء الزلزالين.

وكانت وكالة "انتارا نيوز الإندونيسية" للأنباء قد ذكرت أن زلزالا بقوة 2ر5 درجة ضرب جنوب غرب جزيرة سومطرة، ليلة الخميسالجمعة، إلا أنه لم يتم صدور أي تحذير من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

ووقع مركز الزلزال على بعد 68 كيلومترا جنوب غرب منطقة "انجانو" بإقليم بنجكولو، على عمق 15 كيلومترا، طبقا لما ذكرته الهيئة في بيان مكتوب، صدر أمس الأول الخميس بالتوقيت المحلي.

وكان زلزال بقوة 2ر6 درجة قد ضرب منطقتي "ماجيني" و"ماموجو" بإقليم "سولاويسي الغربية " في 15 يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة المئات الآخرين.

وفي كثير من الأحيان تضرب زلازل أجزاء مختلفة من إندونيسيا نظرا لأن البلاد تقع على حلقة النار حول المحيط الهادي، حيث تتقابل العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا بشكل متكرر.

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