السعودية: إغلاق 5 مساجد بعد الكشف عن إصابات كورونا بين المصلين
السبت 13/فبراير/2021 - 03:13 م
نيفين أشرفطباعة
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت، عن مباشرة إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، وذلك بعد التأكد من إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين.
وأوضحت الوزارة السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن إجمالي عدد المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة خلال 6 أيام، بلغ 57 مسجدًا، مشيرة إلى أنه تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين.
وأوضحت الوزارة السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن إجمالي عدد المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة خلال 6 أيام، بلغ 57 مسجدًا، مشيرة إلى أنه تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين.