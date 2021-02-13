السعودية: إغلاق 5 مساجد بعد الكشف عن إصابات كورونا بين المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت، عن مباشرة إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، وذلك بعد التأكد من إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين.وأوضحت الوزارة السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن إجمالي عدد المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة خلال 6 أيام، بلغ 57 مسجدًا، مشيرة إلى أنه تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين.