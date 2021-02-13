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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة قنا» تستعرض إنجازات وحدة مقدمى الخدمة الطبية

السبت 13/فبراير/2021 - 04:42 م
الدكتور راجي تاوضروس
الدكتور راجي تاوضروس صالح
قنا: إسلام البكري
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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن أن وحدة شئون مقدمي الخدمة الطبية وتحسين بيئة العمل بقيادة على عبدالسلام قدمت العديد من الخدمات خلال عام 2020 ومنها استقبال دفعة أطباء سبتمبر 2019 ومارس وسبتمبر 2020 من متدربي الزمالة المصرية وتسليمهم العمل.

وأضاف أنه تمت متابعة التعديات على الطواقم الطبية ورفع تقارير بها إلى الوحدة المركزية للوزارة بعدم وجود تعديات خلال هذه الفترة ومتابعة إصابات الطواقم الطبية منذ بداية جائحة كورونا والتواصل مع المصابين والتنسيق لهم بأحد المستشفيات والتأكد من تقديم الخدمة لهم ورفع تقارير إلى الوحدة المركزية بأعداد الإصابات يوميًا، إضافة إلى رصد حالات الوفاة من الجيش الأبيض وتمت مؤازرة أسرهم ومواساتهم وذلك بالتنسيق مع الوحدة المركزية لمقدمي الخدمة وتحسين بيئة العمل بصرف مستحقات تصرف من صندوق المخاطر لأسر الشهداء.

وأوضح أنه تم بحث عدد من شكاوى مقدمي الخدمة وتم حلها ورفع تقارير بها كما تتابع الوحدة البيئة المحيطة لمقدمي الخدمة الطبية بشتى قطاعات الصحة بقنا وتوفير بيئة محيطة تليق بمقدمي الخدمة الطبية.

وأكد على عبدالسلام أن وحدة مقدمي الخدمة الطبية أسهمت خلال 2020 في رفع كفاءة سكن الأطباء والتمريض بناء على تعليمات الوحدة المركزية لمقدمي الخدمة وتحسين بيئة العمل.

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