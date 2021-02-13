تونس: إحباط 9 عمليات هجرة غير شرعية والقبض على 219 شخصا

ذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن وحدات الحرس الوطني تمكنت من إحباط 9 عمليات هجرة غير شرعية، والقبض على 219 شخصا في أثناء اجتياز الحدود خلسة، بكل من ولايات: "القصرين"، "مدنين"، "المهدية"، "صفاقس"، "سوسة"، "نابل"، و"حلق الوادي".وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن وحدات الحرس الوطني تمكنت، أيضا، من حجز سيارتين ودراجة نارية وكمية من مخدر "القنب الهندي"، وعدد 2 زورق مطاطي، إضافة إلى مبلغ مالي يقارب الألفي يورو.وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم.