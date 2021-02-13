بيج رامى للشباب: مفيش مستحيل واحلموا بواقعية

قال البطل المصري بيج رامي، إن هناك دورًا مهمًا لدعم الشباب المصري في الفترة المقبلة، ليست في المحافظات المركزية وحسب، ولكن في جميع المحافظات المصرية.جاء ذلك خلال افتتاح إطلاق النسخة الأولى من أوليمبياد الشارع واللياقة البدنية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية، وحضور الأبطال المصريين المشاركين ببطولة العالم طوكيو ٢٠٢١.عبر بيج رامي، عن سعادته بافتتاح بطولة الإسكندرية للياقة البدنية ورياضة الشارع، معلقًا "أنا شوفت النهاردة إنجاز سيحتوي مواهب شبابية مهمة الفترة المقبلة".وأكمل البطل المصري، أن الدولة المصرية لديها اهتمام في كافة المناحي، ولكن لديها تركيز قوي على ممارسة الرياضة للشباب، ودعمهم ليكونوا نموذجًا مشرفًا لتمثيل مصر داخليًا وعلى مستوى البطولات الدولية أيضًا.ووجه بيج رامي كلمته للشباب بإلغاء كلمة مستحيل من قاموسهم، وهذا الهدف الأساسي، مكملًا أنه لابد على كل شاب البحث عن موهبته، والحلم بواقعية والعمل على تطويرها وتنميتها ليل نهار، وتحدي العقبات والتحديات التي تواجههم للوصول لتحقيق أهدافهم بشكل مشرف.