تونس تدين الاعتداء على المنشآت المدنية بالسعودية

أدانت تونس اليوم السبت، الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك سيادة المملكة العربية السعودية وتخالف القانون الدولي، وذلك على إثر تواتر العمليات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي وتستهدف المنشآت المدنية بالمملكة.وجددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - في بيان رسمي - تضامن تونس الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الدائم إلى جانبها في الذود عن مصالحها.وأكد البيان دعم تونس المتواصل للسعودية في مجابهة مثل هذه الأعمال العدائية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المملكة ولاستقرار كامل المنطقة.وشددت تونس على تمسكها بوحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية.