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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«سند البلد».. كيف أسهمت المشروعات القومية فى دعم الشركات المصرية؟

السبت 13/فبراير/2021 - 04:52 م
المشروعات القومية
المشروعات القومية
أسامة الشندويلي
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أشاد رؤساء شركات قطاع الأعمال والخبراء بدور المشروعات القومية في تنمية الاقتصاد المحلي للدولة وتأثيره الإيجابي علي الشركات الحكومية ومنها شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح رؤساء الشركات أن المشروعات القومية تلعب دورًا مهمًا حاليًا في زيادة حجم العمل لمواجهة التحديات التي مرت بها شركات قطاع الأعمال، حيث وصف الجميع المشروعات القومية بأنها سند البلد حاليًا.

وقال المهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لها دور كبير في دعم وتنمية شركات المقاولات.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حصلت على حصص مميزة في المشروعات القومية سواء في مجال الصرف الصحي أو البنية التحتية، مشيرًا إلى المشاركة في مشروعات تطوير القرى الأكثر فقرًا وتطوير الريف المصري.
وأكد أن شركات مقاولات القطاع العام لها دور مميز في تنفيذ المشروعات القومية لما تمتلكه من خبرات طويلة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

فيما قال المهندس أحمد أبوشبانة رئيس شركة إيجيكو، إن شركته تنفذ مشروعات كبري في مجالي الصرف الصحي وتطوير القري الأكثر فقرًا، مضيفًا أن المشروعات القومية أسهمت في تنمية حجم أعمال الشركات وزيادة إيراداتها، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام لها دور مميز في تنفيذ المشروعات القومية.

فيما قال المهندس نشأت مرسي رئيس شركة مصر الأسمنت المسلح، إن المشروعات القومية هي السند الحقيقي لشركات المقاولات في التوقيت الحالي نتيجة ما يتم طرحه من مشروعات عملاقة في مجالات متعددة.

وأضاف "مرسي" أن شركات قطاع الأعمال العام ومنها شركته تنفذ مشروعات قومية مهمة في مجال الصرف الصحي والبنية التحتية، ما أسهم في تنشيط عمل الشركة.

فيما قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن المشروعات القومية أعادت تشغيل بعض المصانع والشركات التي تعمل في مجال المقاولات ومواد البناء وحديد التسليح وشبكات الاتصالات ومحطات الكهرباء وغيرها.

وأضاف أن تلك المشروعات بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى واجهة استثمارية وصناعية، كونها تعمل على تشغيل مجمل القطاعات الاقتصادية بالداخل، وتسهم في التوسع بأنشطة الشركات والمصانع مما يسهم أيضًا في توفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج بالبلاد.

وأكد أن دعم وزيادة المشروعات القومية تعد ضمن خطة التنمية المستدامة والارتقاء بقطاعات الدولة ومؤسساتها، وتوفير حياة كريمة للأفراد، وتحقيق النمو المرجو من عمليات الإصلاح والتطوير، مؤكدًا أن مصر ستصبح قبلة للاستثمارات الأجنبية في شتى القطاعات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وقال إن المشروعات القومية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ساعدت كثيرًا في توفير العديد من فرص العمل للأفراد والشركات بمصر.

وأضاف أن الدولة ما زالت تعمل على التوسع في مشروعات المجتمعات العمرانية وزيادة عدد مشروعات شبكات الطرق وتطوير شبكة السكك الحديدية وتطوير القرى وغيرها، من أجل زيادة فرص العمل وتشغيل الشركات بأكثر من طاقتها الحالية.

وأشار إلى أن هناك نحو 5 ملايين من المصريين يعملون في تلك المشروعات، بالإضافة إلى المشروعات التي سيتم إقامتها خلال السنوات المقبلة، التي تستوعب عددًا كبيرًا من العمالة وتوفر العديد من فرص العمل المختلفة، لافتًا إلى أهمية تلك المشروعات في التوسع في حجم الاستثمارات الأجنبية، وذلك عقب تنفيذ بعض المشروعات مثل القطار السريع الذي سيسهل كثيرًا حركة التنقل بين المحافظات، علاوة على مشروعات الطرق والبنية التحتية التي تسهل حركة التجارة الداخلية.

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