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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

السبت 13/فبراير/2021 - 04:10 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب عدة اجتماعات بداية من غد الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبوالخير بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، بشأن توصيل وتركيب كبائن الإنترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركزي سنورس وطامية محافظة الفيوم.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت.

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