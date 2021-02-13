2190 إصابة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 2190 حالة إصابة جديدة، و7 وفيات بفيروس كورونا المستجد و1158 حالة شفاء.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 641 ألفا و628 حالة، والوفيات 13 ألفا و164 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 605 آلاف و980 حالة بنسبة شفاء 94.4%.