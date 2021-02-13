«متبقيات المبيدات» يختتم التدريب الدولي لممثلي الكاميرون (صور)

اختتم المعمل المىكزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، تحت مظلة مركز البحوث الزراعية، فعاليات التدريب الدولي للمتخصصين من دولة الكاميرون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بعنوان التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بمشاركة الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.ورحب سليمان، في كلمته، بالأشقاء من الكاميرون، متمنيا لهم النجاح ونقل الخبرات التي تعلموها إلى بلادهم، فيما أشارت مدير المعمل هند عبد اللاه، إلى أنه باستطاعتهم الحصول على أي مساعدة بعد سفرهم من خلال وسائل الاتصال بإدارة المعمل.وقدم المتدربين الشكر إلى إدارة مركز البحوث الزراعية وإدارة المعمل على ما قدموه لهم خلال فترة التدريب، وأشار ممثلي دولة الكاميرون أنهم يتمنون العودة إلى مصر مرة أخرى في زيارات علمية وسياحية، وفي الختام قام الأستاذ الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز، بتقديم شهادات التدريب إلى المتدربين.