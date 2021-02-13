المحال تكتسي بالأحمر استعدادا لاستقبال الـ«الفلانتين» (صور)

شهدت محال الهدايا والورود استعدادا ملحوظا لاستقبال عيد الحب "الفلانتين" غدا الأحد والذي يحل في كل عام بالرابع عشر من شهر فبراير، ويحتفل فيه العشاق بتقديم الهدايا بعضهم لبعض ويعد هذا العيد موسم لأصحاب المحال تنتعش فيه حركة البيع والشراء.واكتست المحال باللون الأحمر والبالونات بجانب الدُمى التي زينت المخارج لاستقبال المُحبين في يومهم، كما استعد أصحاب محال الورود الطبيعية من خلال تصميم باقات ورد متنوعة.وفي زمن كورونا لازال هناك بعض أصحاب المحال لديهم تخوف من عمل استعدادت قوية خاصة بعد الخسائر التي شهدتها المواسم السابقة، وأكد العديد من البائعين أن هناك ركود شديد في حركة البيع والشراء حتى الوقت الحالي.واستقرت الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة ولم تشهد ارتفاعا جديدا، فتراوحت أسعار الدُمى ما بين 100 و500 جنيها، وعن الورود والتي يفضلها البعض كنوع من أنواع الهدايا فقد تراوحت أسعارها ما بين الـ100 و200 جنيه على حسب الحجم.