يعني ايه عقيدة؟.. الكنيسة الكاثوليكية تُجيب

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "العقدة مش في المنشار".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "العقيدة".واجابت الكنيسة خلال الحلقة عن تساؤل:" يعني ايه عقيدة؟"، وذلك بشكل يتناسب مع كافة الاعمار والثقافات.