تحالف حقوقي يطالب حكومة مالاوي بكشف أوجه إنفاق الدعم المخصص لمكافحة كورونا

طالب تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في مالاوى، حكومة بلادهم بتوضيح أوجه إنفاق الأموال المخصصة لمكافحة وباء كورونا المستجد والتي تبلغ قيمتها 2ر6 مليار كواشا مالاوية (الدولار يعادل57ر778 كواشا مالاوية).وذكر التحالف الحقوقي - في بيان اليوم السبت - إنه تقدم بهذا الطلب من خلال إدارة شئون معالجة الكوارث في مالاوى، مشيرا إلى أن الدافع وراء تقديم هذا الطلب هو تلقي العديد من الاستفسارات ومعلومات سرية من مواطنين أعربوا عن شعورهم بالقلق ومخاوفهم من احتمال حدوث عمليات نهب لهذه الأموال.كان الرئيس المالاوي، لازاراس تشاكويرا، قد كشف في وقت سابق عن توجيه 2ر6 مليار كواشا إلى إدارة شئون معالجة الكوارث لمكافحة وباء كورونا، كما قدم تفصيلا لكيفية إنفاق هذه الأموال، لكنه أثار تساؤلات أكثر من الإجابات بشأن بعض النفقات، على حد زعم التحالف الحقوقي.وذكر رئيس التحالف الحقوقي جيفت ترابينس وزعماء آخرون أن الرئيس تشاكويرا أعلن يوم 17 يناير الماضي في خطاب تليفزيوني أن حكومته قدمت خلال شهر أغسطس 2020 مبلغا قيمته 2ر6 مليار كواشا لتستخدمها إدارة شئون معالجة الكوارث في مكافحة وباء كورونا، وكشف أنه تم تخصيص جزء من هذا المبلغ للإنفاق على توعية الرأي العام من خلال كافة المنابر الإعلامية بشأن وباء كورونا.وأشار إلى أن هناك وسائل إعلام مالاوية تتظاهر بالجهل فيما يتعلق بهذا الشأن، نافية علمها باستخدام أي أموال للإعلان أو التوعية بالوقاية من فيروس كورونا.وقال التحالف "إنه على الرغم من أن الجهود المبذولة لمكافحة الوباء تبدو طيبة، إلا أنه يشعر بخيبة أمل لعدم قيام إدارة شئون معالجة الكوارث بتقديم تفسير مفصل إلى المواطنين عن كيفية إنفاق هذه الموارد".