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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإفريقي للتنمية والصحة العالمية يؤكدان التزامهما بدعم النظام الصحي بجنوب السودان

السبت 13/فبراير/2021 - 03:03 م
البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
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أكد البنك الإفريقي للتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، أهمية التعاون مع جنوب السودان لدعم نظامها الصحي؛ بما يمكنه من الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ.

جاء ذلك في بيان مشترك للبنك الإفريقي للتنمية، ومنظمة الصحة العالمية؛ بمناسبة وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع مركز الصحة العامة لعمليات الطوارئ في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في وقت سابق، وهي المرحلة التي يمولها البنك.

وذكر البيان أن الدعم الذي يقدمه البنك يعد دليلا على التزام البنك بالتعاون مع حكومة جنوب السودان، وشركاء آخرين، للمساعدة على بناء قدرات نظامها الصحي للاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ.

وأضاف "أن البنك الإفريقي للتنمية يولي أهمية للتنمية البشرية في شراكته مع جنوب السودان والجهات المانحة وكافة الدول الأعضاء في البنك لتشجيع النمو الشامل والتنمية في القارة الأفريقية".

ونوه البيان بأن هذا المشروع يجري تمويله بمنحة من البنك الإفريقي للتنمية تقدر قيمتها بما يعادل 2ر4 مليون دولار أمريكي لدعم قدرات النظام الصحي للاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ في مكافحة وباء كورونا بجنوب السودان.

وأشار البنك - في بيانه - إلى أنه "منذ بدء العمل في هذا المشروع تم إحراز تقدم ملحوظ تضمن تقديم أدوية أساسية وأجهزة الإنعاش والوقاية الشخصية".

وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للمشروع؛ أوضح البيان أن "منظمة الصحة أقامت مصنعا للأكسجين، فضلا عن مركبات للنقل لدعم جهود حكومة جنوب السودان المستمرة لمكافحة وباء كورونا".

وألمح إلى أن: "منظمة الصحة العالمية تولي أهمية لتحسين البنية الأساسية وتعتبرها مساوية لأهمية إعداد برامج وانتهاج سياسة صحية سليمة حتى يمكن التخطيط بصورة أفضل والاستعداد لمواجهة أي حالات طوارئ صحية".

وأكد البيان - المشترك - أن توسيع نطاق مركز الصحة العامة لعمليات الطوارئ في جنوب السودان يساعد على تحسين مستوى التنسيق بين الوكالات المتعددة وتحسين أداء العمليات بطريقة فعالة من خلال تقاسم المعلومات والمشاركة في صنع القرارات.

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