قطر تسجل 453 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 403 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و50 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 156804 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10116 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1459551 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 8412 حالة.وسجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 255 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 198 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 148137 حالة.