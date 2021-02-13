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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول لبناني: الدعم الأمريكي للجيش يعكس ثقة في قدرته على حماية البلاد من الإرهاب

السبت 13/فبراير/2021 - 03:01 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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قال مسئول عسكري بالجيش اللبناني "إن الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش اللبناني يعكس الثقة في دوره الوطني وقدرته على حماية لبنان من المخاطر، لاسيما الإرهاب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء الركن ميلاد إسحق ممثلا عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، خلال حفل أقيم في قاعدة بيروت الجوية؛ بمناسبة تسلم القوات المسلحة اللبنانية 3 طائرات مروحية مقدمة على سبيل الهبة من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الجيش اللبناني، وذلك بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

ونوه اللواء إسحق بعلاقات التعاون التي تجمع الجيشين اللبناني والأمريكي، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تشكل دليلا على استمرار الدعم النوعي الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني وتعزيز قدراته العسكرية الجوية.. مضيفا أن هذا الدعم الأمريكي يعكس ثقة السلطات الأمريكية في الدور الوطني الذي تؤديه القوات المسلحة في حماية لبنان والدفاع عنه.

ومن جانبها، قالت السفيرة الأمريكية "إن الطائرات المروحية المقدمة من بلادها من شأنها الإسهام بشكل مباشر في تحسين القدرات الميدانية للجيش اللبناني وضمان قيامه بمهامه المختلفة على صعيد الدفاع عن لبنان وشعبه".

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