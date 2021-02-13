محرم هلال: الحكومة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين

أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حرص القيادة السياسية والحكومة علي تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن تطبيق الدعم التفضيلي للأسعار بنسبة 15%؜ شريطةَ ألا يقل المكون المحلي عن 40% تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يصل الليل بالنهار، من أجل المزيد من التنمية.وأكد هلال أنه أجري اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفقا فيه علي ضرورة تفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة 15% خاصةً بعد ما أُثير عن إلغاء هذا البند، في الممارسة المحدودة رقم (٢) ٢٠٢١٢٠٢٠ المقرر لها جلسة ١١ ٢ ٢٠٢١، حيثُ أكد وزير الكهرباء وقوف الوزارة إلي جوار المُصنعين، ودعمها الكامل للصناعة المصرية، مؤكدًا كذلك علي تأجيل الممارسة إلي موعدٍ لاحق سيُعلن فيما بعد، لتأكيد تطبيق هذا البند.بدوره وجه رئيس اتحاد المستثمرين الدكتور محرم هلال الشكر لوزير الكهرباء وللحكومة التي تثبتُ يومًا بعد يوم أنها حكومة جادة وواعية ومنصفة ومشجعة للاستثمار.