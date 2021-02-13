رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ثقافة الوادي الجديد: عرض فني لـ الموسيقى العربية بمناسبة ذكرى رحيل «أم كلثوم»

السبت 13/فبراير/2021 - 03:00 م
أم كلثوم
أم كلثوم
أ ش أ
طباعة
قال مدير عام مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد محسن حسب، اليوم السبت، إنه تم إقامة عرض فنى لفرقة الموسيقي العربية بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة، وذلك في الذكرى 46 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، شمل مجموعة متنوعة من أغاني كوكب الشرق من خلال الغناء والعزف الفردي والجماعي على الآلات المختلفة من خلال نخبة من العازفين بفرقة الموسيقي العربية.

وأضاف مدير عام مديرية الثقافة، أن بيوت وقصور الثقافة تواصل تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية المختلفة خلال شهر فبراير الجاري، فتم إقامة محاضرة ثقافية بعنوان ترشيد استهلاك المياه بمكتبة قرية شرق بولاق الثقافية ومرسم مناظر طبيعية في بيت ثقافة قرية المنيرة، كما نفذت مكتبة الطفل بمدينة الفرافرة عرضا فنيا لمواهب الأطفال والشباب في العزف والغناء للأطفال، وتم إقامة ورشة أشغال يدوية وعمل أطواق زينة بقصر ثقافة الطفل بالخارجة وتنفيذ ورشة رسم بعنوان الطبيعة والشتاء بمكتبة الطفل والشباب بقرية تنيدة في مركز بلاط.

وأوضح أن خطة العمل الثقافي شملت تنفيذ عرض فن شعبي لفرقة موط التلقائية على مسرح قصر ثقافة موط، وإقامة ورشة بعنوان "كيف اتعامل مع مصر فى الصغر" في بيت ثقافة قرية الجديدة وإلقاء قصائد شعرية بعنوان "أنا ابن الشهيد" في بيت ثقافة قرية الراشدة، إلى جانب إقامة أمسية شعرية لأعضاء نادي أدب قصر ثقافة موط، ونفذ بيت ثقافة قرية القصر محاضرة ثقافية بعنوان "المشكلة السكانية والأمن الغذائي".

وأشار مدير عام مديرية الثقافة، إلى أنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بمواقع العمل الثقافي وكذلك حماية الرواد خلال تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية المختلفة.

موضوعات متعلقة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة