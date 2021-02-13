ثقافة الوادي الجديد: عرض فني لـ الموسيقى العربية بمناسبة ذكرى رحيل «أم كلثوم»

قال مدير عام مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد محسن حسب، اليوم السبت، إنه تم إقامة عرض فنى لفرقة الموسيقي العربية بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة، وذلك في الذكرى 46 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، شمل مجموعة متنوعة من أغاني كوكب الشرق من خلال الغناء والعزف الفردي والجماعي على الآلات المختلفة من خلال نخبة من العازفين بفرقة الموسيقي العربية.وأضاف مدير عام مديرية الثقافة، أن بيوت وقصور الثقافة تواصل تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية المختلفة خلال شهر فبراير الجاري، فتم إقامة محاضرة ثقافية بعنوان ترشيد استهلاك المياه بمكتبة قرية شرق بولاق الثقافية ومرسم مناظر طبيعية في بيت ثقافة قرية المنيرة، كما نفذت مكتبة الطفل بمدينة الفرافرة عرضا فنيا لمواهب الأطفال والشباب في العزف والغناء للأطفال، وتم إقامة ورشة أشغال يدوية وعمل أطواق زينة بقصر ثقافة الطفل بالخارجة وتنفيذ ورشة رسم بعنوان الطبيعة والشتاء بمكتبة الطفل والشباب بقرية تنيدة في مركز بلاط.وأوضح أن خطة العمل الثقافي شملت تنفيذ عرض فن شعبي لفرقة موط التلقائية على مسرح قصر ثقافة موط، وإقامة ورشة بعنوان "كيف اتعامل مع مصر فى الصغر" في بيت ثقافة قرية الجديدة وإلقاء قصائد شعرية بعنوان "أنا ابن الشهيد" في بيت ثقافة قرية الراشدة، إلى جانب إقامة أمسية شعرية لأعضاء نادي أدب قصر ثقافة موط، ونفذ بيت ثقافة قرية القصر محاضرة ثقافية بعنوان "المشكلة السكانية والأمن الغذائي".وأشار مدير عام مديرية الثقافة، إلى أنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بمواقع العمل الثقافي وكذلك حماية الرواد خلال تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية المختلفة.