محافظ الغربية: اتفاق على تأسيس منطقة صناعية لصناعة الأثاث

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حملة "صفط تراب.. البداية" ملحمة حقيقية من تضافر الجهود بين الوزارات المعنية واستمرارا للتعاون مع وزارة الهجرة في عدد من المبادرات، من بينها مبادرة "مراكب النجاة"، وتم من خلال هذا التعاون تدريب 1000 شاب مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، كذلك دعم القرى المنتجة وحصر احتياجاتها، وخلال هذه الفترة يتم بحث إنشاء مركز للتدريب المهني بالتعاون مع وزارة الهجرة، ووضع خريطة استثمارية لمحافظة الغربية بالاستعانة برجال الأعمال المصريين بالخارج.جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته محافظة الغربية لاستعراض خطة حملة "صفط تراب.. البداية" التي أطلقها اليوم كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب".وأضاف رحمي، أن محافظة الغربية بالتعاون مع وزارتي الهجرة والبيئة، تبدأ اليوم تنفيذ نموذجا متطورا في محاولة جادة لتطوير عدد من القرى بالمحافظة والبداية ستكون بقرية صفط تراب، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال مبادرة "حياة كريمة"، عن طريق جعل هذه القرية ضمن القرى المستدامة، وكشف عن إتمام الاتفاق على تأسيس منطقة صناعية بقرية "قتامة" التي تشتهر بصناعة الأثاث والبدأ بالفعل مع وزارة الإنتاج الحربي على إنشاء المنطقة على مساحة 11 فدانا.وأشار رحمي إلى أن المحافظة أوشكت على الانتهاء من الخريطة الصناعية لدعم الإنتاج في 23 قرية تتميز بصناعات متنوعة تعد من الأفضل على مستوى الجمهورية وتحتاج إلى التطوير ودعم التسويق.من جهتها، قالت الدكتورة غادة علي، المدير الإقليمي لنادي السيدات المصري بأمريكا، إن ما يحدث من تضافر يبعث على الفخر، موجهة شكرها للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تعاونها الكبير حيث تحرص دائما على خلق تعاون مثمر مع كافة مؤسسات المجتمع المدني خاصة مع المصريين بالخارج، واليوم نلمس نتيجة هذا التعاون في نموذج صفط تراب وضع خطة زمنية للعمل على تطوير هذه القرية، كذلك تعاوننا مع وزارة البيئة لتنفيذ نموذج تنمية مستدامة، ونؤكد كمجموعة من المصريين بالخارج على استمرارنا لتقديم كل ما يلزم من خدمات أو دعم لتطوير هذه القرية.بينما قال محمد الدوي، المتحدث باسم شباب قرية صفط تراب بالمحلة، إن الحلم أصبح حقيقة وما وجده شباب تلك القرية من دعم يعد غير مسبوق، حتى يصل الأمر لزيارة وزراء معنيين من الحكومة المصرية للقرية وإطلاق حملة تطويرها وتضافر كافة الجهود بالتعاون مع المصريين بالخارج، لوضع القرية على الطريق الصحيح نحو تنمية واستدامة حقيقية.