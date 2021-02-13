بالأسماء.. إصابة 5 في حادث سير بقنا

تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة للإصابة، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق كوبرى الدومة بالأشراف الشرقية التابعة لقنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، على طريق كوبرى الدومة بالأشراف الشرقية التابعة لمدينة قنا.وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من عبد اللاه إسماعيل عبدالمطلب، 73 عامًا، وإيناس عبد اللاه إسماعيل، 29 عامًا، ومحمد عبد اللاه إسماعيل، 39 عامًا، ومنصور محمود أبو الحسن، 52عامًا، ومحمد منصور محمود، 25 عامًا تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.