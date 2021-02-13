3499 إصابة و5 وفيات بكورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزيا، اليوم السبت، 3499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شهدت حالات الوفاة اليومية هبوطا ملحوظا بتسجيل 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ17 وفاة أمس الجمعة.وقال المدير العام لشئون الصحة في ماليزيا نور هشام - في تصريح نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - "إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 261 ألفا و805 إصابات، بينهم 51 ألفا و558 حالة نشطة"، مشيرا إلى أن كل الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية محلية.وأضاف أن وزارة الصحة الماليزية سجلت أيضا 3515 حالة تعاف جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 209 آلاف و289 حالة.ومن جانبه، قال وزير الصحة الماليزي آدهم بابا "إن 527 من إجمالي 852 بؤرة تفش لفيروس كورونا، تم رصدها خلال الموجة الثالثة من الجائحة ترتبط بأماكن العمل".وأضاف أنه تم إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على 315 ألف شخص تقريبا في أماكن عمل مختلفة في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من 20 سبتمبر الماضي وحتى 12 فبراير الجاري، وتم إثبات إصابة 78 ألفا و906 أشخاص، من بينهم 58 ألفا و318 أجنبيا و20 ألفا و588 ماليزيا.