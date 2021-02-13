نواب الشيوخ يقدمون العزاء لأسرة الفنان علي حميدة

في اليوم الثاني لعزاء فنان البادية الدكتور علي حميدة، قدم نواب مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح، اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة " علي حميدة " وذلك في منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح.واستقبلت أسرة فنان البادية الدكتور علي حميدة، العزاء في منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح، حيث توافد جميع أهالي مطروح لتأدية واجب العزاء.وأكد الإعلامي إسماعيل حميدة، خلال حديثه لـ"الدستور، إن شقيقه قبل رحيله أوصاهم أن يتم الصلاة عليه في مسجد الفتح وأن يقوم الشباب بالدعاء له، مؤكدا أنه تلقى اتصالات عديدة من الفنانين ولكنه قال لهم إن العزاء تليفونيا نظرا لمشقة السفر، لافتا إلى أن شقيقه كان يتمنى أن يتم بناء مسجد ويطلق عليه اسم جده الأكبر.