طرح «العميل صفر» بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى

ينتظر الفنان أكرم حسني استئناف فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "العميل صفر" والذي تأجل تصويره خلال الفترة الحالية لانشغال المخرج محمد سامي بمسلسل رمضان المقبل "نسل الأغراب".وقال أكرم حسني لـ"الدستور" إنه انتهى من 6 أيام تصوير ضمن الأحداث ومن المقرر استئناف التصوير بعد الشهر الكريم وتحديدًا بعد تفرخ المخرج محمد سامي، مشيرًا إلى أنهم يدرسون موعد طرح الفيلم خلال عيد الاضحى المبارك وهو غالبًا ما استقروا عليه حتى الآن."العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونًا جديدًا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل، والتى حققت نجاحًا كبيرًا.