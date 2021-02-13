إصابة طالب بطلق ناري في قنا

أصيب طالب بطلق ناري في الصدر، عصر اليوم السبت، بقرية أسمنت في مركز نقادة في محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة طالب فى مشاجرة على خلافات مالية بقرية أسمنت في نقادة جنوب محافظة قنا.وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة انطينوس أمجد إبراهيم، 17عاما، بطلق ناري في الصدر من الناحية اليسري، بقرية أسمنت فى مركز نقادة.فيما كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تواجدها، وذلك لضبط المتهمين بإطلاق النار على الشاب، وفرضت كردون أمني بالقرية بين أطراف المشاجرة، وبدأ ضباط البحث الجنائي في البحث عن المتهمين.وتم نقل المصاب إلى مستشفى طوخ في نقادة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات التى كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة.