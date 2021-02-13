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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرجوب يطلع سفير الأردن على مخرجات الحوار الوطنى.. وإشادة بدور القاهرة

السبت 13/فبراير/2021 - 02:58 م
اللواء جبريل الرجوب
اللواء جبريل الرجوب
مروة عنبر
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أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم السبت، السفير الأردني فى فلسطين محمد أبو وندي، على اخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة على صعيد ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.

ووضع الرجوب، أبو وندي، في صورة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة، مشيرا إلى أن كافة فصائل العمل الوطني أكدت التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال الحوار.

كما استعرض الرجوب الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة وفق ما حدده المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وثمن الرجوب دعم الأردن ملكا وحكومة وشعبا، لفلسطين على كافة الأصعدة، والدعم الأردني للحوار الوطني الفلسطيني الهادف لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

من جانبه، رحب السفير الأردني، بمخرجات اجتماع القاهرة، مجددا التأكيد على دعم المملكة للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام والوصول إلى عقد الانتخابات العامة.

وشدد السفير على موقف الأردن الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

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