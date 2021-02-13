12 نصيحة لتجنب العاصفة الترابية غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من العاصفة الترابية التى تضرب أغلب المحافظات غدًا، وسوف يوافق غدًا الاحد الموافق 14 فبراير يحتفل العديد من المواطنين بعيد الحب ويخرجون للتنزه، فى هذا السياق تقدم "الدستور" نصائح للسائقين لتجنب هذه العاصفة أثناء الخروج.- قيادة السيارات بسرعة منخفضة.- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.- تأمين مسارك ومسار الآخرين.- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة.- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.- عدم تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.- منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.- انتشار سيارات الإغاثة بسبب سوء الأحوال الجوية.