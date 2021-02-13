رانيا يوسف: أقدم دورا محوريا في مسلسل «عش الدبابير»

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها وحماسها بالمشاركة في مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مؤكدة أنها محظوظة بهذه التجربة حيث تقدم دورا محوريا في أحداث المسلسل.وقالت رانيا يوسف - في تصريح اليوم السبت - إنها تقدم في المسلسل شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، مشيرة إلى أنها قامت بالتحضير جيدا للشخصية التي تقدمها بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها.ولفتت إلى أنها قامت بتصوير عدد من المشاهد الخارجية في بيروت، متمنية أن يكون العمل قويا ومؤثرا ويلاقي إعجاب الجمهور لدى عرضه خاصة أن العمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الشعبية.وتدور أحداث المسلسل حول صديقين يتعرضان للعديد من المشاكل، ويحاول كل منهما أن يساعد الآخر في التغلب عليها.يشارك في بطولة المسلسل مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وعباس أبو الحسن، ووليد فواز، وتأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.