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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 22 سائقًا يتعاطون المخدرات بالإسكندرية

السبت 13/فبراير/2021 - 02:55 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملات على مختلف الطرق للكشف عن السائقين متعاطى المخدرات، حيث تم ضبط 22 سائق من قائدى السيارات الأجرة من متعاطى المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد عبد الوهاب مدير مباحث الإسكندرية، يفيد بقيام حملة مكبرة بنطاق قسم شرطة باب شرقي وإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية بدائرة القسم.

أسفرت الحملة عن ضبط 22 حالات إيجابية لسائقين سيارات الأجرة يتعاطون المخدرات عقب الكشف عليهم في الحملة والتي أثبت إيجابية تعاطيهم المخدرات، تم تحرير محاضر بالمخالفات في الواقعة وبالعرض علي نيابة باب شرقي قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال التقرير لمعامل وزارة الصحة لفحصها.

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