55492 إجمالي إصابات كورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 55 ألفا و492 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (طلوع) الأفغانية - أنه جرى تسجيل حالتي تعاف من الفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصبح إجمالي أعداد المتعافين 48 ألفا و392 حالة.. مشيرة إلى أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس وصل إلى 2427 حالة.