55492 إجمالي إصابات كورونا في أفغانستان
السبت 13/فبراير/2021 - 02:55 م
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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 55 ألفا و492 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (طلوع) الأفغانية - أنه جرى تسجيل حالتي تعاف من الفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصبح إجمالي أعداد المتعافين 48 ألفا و392 حالة.. مشيرة إلى أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس وصل إلى 2427 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (طلوع) الأفغانية - أنه جرى تسجيل حالتي تعاف من الفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصبح إجمالي أعداد المتعافين 48 ألفا و392 حالة.. مشيرة إلى أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس وصل إلى 2427 حالة.