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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"
السبت 13/فبراير/2021 - 02:52 م
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حالة من الأزمات المتكررة تضرب علاقة بيراميدز بلاعبه أحمد فتحي، الذي يخوض أول مواسم الدفاع عن ألوان الفريق السماوي هذا الموسم.
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